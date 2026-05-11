Una donna è stata rapinata in via della Scala a Firenze da due giovani. Uno dei due è riuscito a scappare a bordo di un autobus, mentre l’altro è stato fermato dalle forze dell’ordine e arrestato. La Polizia di Stato ha identificato e tratto in arresto un ragazzo albanese di 17 anni, accusato di aver partecipato alla rapina aggravata nel centro storico della città.

FIRENZE – La Polizia di Stato ha arrestato un 17enne albanese con l’accusa di rapina aggravata, avvenuta nel centro storico. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di una rapina consumata in via della Scala. Le volanti della questura, giunte sul posto, hanno notato diversi autobus di linea fermi e, a bordo di uno di questi, una donna che chiedeva aiuto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima, una donna brasiliana di 40 anni, sarebbe stata avvicinata in piazza dell’Unità Italiana da due persone. Uno dei due le avrebbe puntato verosimilmente un coltello alla schiena, mentre l’altro si sarebbeposto di fronte a lei intimandole di aprire la borsa.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: donna rapinata in via della Scala da due giovani. Uno fugge in bus. Raggiunto e arrestato

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