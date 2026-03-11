Firenze | coppia rapinata sul bus gravemente ferito il ragazzo 4 arresti dei carabinieri

All'alba di venerdì 7 marzo 2026, i Carabinieri sono intervenuti in via Cavour a Firenze per una rapina avvenuta nel centro storico. Durante l'episodio, un ragazzo è stato gravemente ferito. I militari hanno arrestato quattro persone coinvolte nell'evento, a seguito di ricerche coordinate dalla Centrale Operativa. L'intervento è stato avviato dopo la segnalazione di una rapina avvenuta sul bus.

FIRENZE – All’alba di venerdì 7 marzo 2026, i Carabinieri intervenivano in via Cavour, a seguito delle ricerche diramate dalla Centrale Operativa per una rapina avvenuta poche ore prima nel centro storico. Gli operanti intercettavano due soggetti di nazionalità peruviana di anni 30 e 31, i quali alla vista dei militari tentavano di disfarsi di un coltello, poi recuperato e sottoposto a sequestro. Secondo quanto ricostruito, intorno all’una di notte a bordo di un autobus della linea 23 del trasporto pubblico locale, i due avrebbero tentato di asportare il contenuto dello zaino di una giovane donna causando la reazione del compagno della ragazza che afferrava il braccio di uno dei due sudamericani, il quale avrebbe estratto un coltello mentre il complice colpiva l’uomo con una bottiglia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

