Arriva l' auto a guida autonoma della Sant' Anna grazie all' intelligenza artificiale

Una nuova auto a guida autonoma sviluppata presso l'istituto di Pisa utilizza un sistema di controllo e percezione dell’ambiente che è completamente aperto e modulare. Questo veicolo è in grado di adattarsi e migliorare le proprie prestazioni nel tempo grazie all’intelligenza artificiale. La tecnologia permette alla vettura di evolversi e di apprendere, segnando un passo avanti nel settore delle auto autonome. L’annuncio è stato diffuso il 11 aprile 2026.

Pisa, 11 aprile 2026 - Una nuova generazione di auto a guida autonoma, con un sistema di controllo e di percezione dell’ambiente completamente aperto e modulare, capace di evolvere e di ‘imparare’ nel tempo. La Scuola Sant’Anna compie un nuovo passo avanti nello studio della guida autonoma grazie allo sviluppo di una architettura software che controlla il veicolo e gli permette di interpretare ciò che accade intorno: un sistema che consente di integrare nuovi algoritmi di intelligenza artificiale sempre più avanzati che aumentano la sicurezza del veicolo e la capacità di interpretare il contesto stradale. Il nuovo sistema è stato integrato...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva l'auto a guida autonoma della Sant'Anna grazie all'intelligenza artificiale Intelligenza artificiale al volante: la Scuola Sant’Anna lancia la sua auto a guida autonomaPISA – Pisa si conferma laboratorio d’eccellenza per l’innovazione tecnologica applicata ai trasporti. L’Intelligenza artificiale autonoma mette in crisi i giganti del softwareSecondo gli analisti, le forme avanzate di Ia potrebbero rimpiazzare gli sviluppatori di servizi tecnologici: Microsoft giù del 19% da inizio anno,... 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Tracce di cromo nelle acque a Sant’Anna: valori altissimi in un laghetto - facebook.com facebook