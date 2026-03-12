Concerto per pianoforte e tromba Risonanze d' opera

Sabato 14 marzo alle 20, nella Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari si terrà il concerto

Sabato 14 marzo, a partire dalle ore 20, la Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari ospiterà un concerto di grande intensità dal titolo Risonanze d’opera, con protagonisti la pianista Annarosa Partipilo e il trombettista Rocco Natale.Il concerto propone un percorso musicale tra alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico italiano, riproposte in una raffinata trascrizione per pianoforte e tromba. Il programma infatti, attraversa alcune delle opere più amate di Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini e Giacomo Puccini, con musiche tratte da Cavalleria rusticana, La Traviata, Rigoletto, Norma, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. 🔗 Leggi su Baritoday.it

