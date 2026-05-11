Firenze | Casoni segna 1’46’’59’’ e batte il primato italiano junior

In una gara a Firenze, l'atleta ha stabilito il nuovo record italiano junior sui 800 metri con un tempo di 1’46’’59. Nonostante fosse al 20% della forma, ha battuto atleti più esperti e di livello senior. L'allenatore che ha guidato anche un famoso maratoneta olimpico è stato coinvolto nel suo percorso di preparazione. La prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati di atletica leggera.

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? Punti chiave Come può un atleta al 20% della forma battere i senior?. Chi è l'allenatore che ha guidato il leggendario Stefano Baldini?. Perché la gestione del carico fisico è vitale per i Mondiali?. Quale legame storico unisce il borgo di Rubiera ai campioni?.? In Breve Allenatore Emilio Benati gestisce la crescita del diciottenne dopo l'infortunio della scorsa stagione.. Il tempo segnato a Firenze risulta la migliore prestazione europea 2026 per la categoria.. Casoni segue la tradizione sportiva di Rubiera insieme a Stefano Baldini e Zaynab Dosso.. L'atleta punta ai mondiali juniores negli Stati Uniti previsti per il mese di agosto.. Alessandro Casoni ha stabilito il nuovo primato italiano junior sugli 800 metri con un tempo di 1’46’’59’’ durante il meeting di Firenze, superando la prestazione di Francesco Pernici di 1’46’’87.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze: Casoni segna 1’46’’59’’ e batte il primato italiano junior ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casoni sigla il record italiano junior sugli 800Lo diciamo sottovoce: ma a Rubiera è nata la terza stella? Dopo il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e la campionessa del mondo della... Myplant 2026: segna nuovo primato, record storico per l’export del florovivaismo italiano(Adnkronos) – La decima edizione di Myplant & Garden 2026 si è chiusa il 20 febbraio 2026 a Fiera Milano Rho rafforzando ulteriormente la leadership...