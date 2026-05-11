Casoni sigla il record italiano junior sugli 800
Nel weekend si è assistito a una prestazione notevole nel settore dell’atletica giovanile, con un atleta che ha stabilito il record italiano nella categoria juniores sugli 800 metri a Rubiera. La gara ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, portando alla ribalta un talento emergente. La manifestazione si è svolta senza incidenti, confermando la presenza di giovani promesse nello sport.
Lo diciamo sottovoce: ma a Rubiera è nata la terza stella? Dopo il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e la campionessa del mondo della velocità Zaynab Dosso, quale carriera potrà avere il mezzofondista junior Alessandro Casoni? Intanto diciamo cosa ha fatto: nel corso del meeting di Firenze, ove erano presenti anche il pesista Fabbri e Nadia Battocletti, Alessandro dal 2020 alla Corradini, ma che con lungimiranza è stato reclutate dalle Fiamme Azzurre, alla prima uscita stagionale ha stabilito il primato italiano junior sugli 800 metri. Questo dopo che nella stagione indoor ha migliorato i primati nazionali sempre under 20 su 800, 1000 e miglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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