Casoni sigla il record italiano junior sugli 800

Nel weekend si è assistito a una prestazione notevole nel settore dell’atletica giovanile, con un atleta che ha stabilito il record italiano nella categoria juniores sugli 800 metri a Rubiera. La gara ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, portando alla ribalta un talento emergente. La manifestazione si è svolta senza incidenti, confermando la presenza di giovani promesse nello sport.

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