Confrestauro protagonista al Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze

Dal 27 al 30 aprile si terranno a Firenze quattro giornate dedicate al settore del restauro e della conservazione del patrimonio storico e artistico. L’evento vedrà la partecipazione dell’associazione italiana fondata nel 2023, che si occupa di promuovere e rappresentare questa specifica realtà professionale. Durante le giornate sono previsti incontri, occasioni di confronto e presentazioni di progetti innovativi legati al settore.

Dal 27 al 30 aprile, quattro giornate di incontri, sinergie e innovazione per il futuro del patrimonio Confrestauro, l’associazione italiana fondata nella primavera del 2023 che rappresenta e promuove il settore del restauro e della conservazione del patrimonio storico e artistico, sarà tra i.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Ferrara Expo, modello di efficienza. Dal Nerd show al salone del restauro. Creatività e ricerca parole d’ordineLa realtà estense rappresenta oggi un modello di efficienza capace di coniugare il prestigio di un grande network internazionale con la cura... Leggi anche: Salone del libro, Umbria protagonista a Torino con le eccellenze dell'editoria regionale Contenuti utili per approfondire Firenze, due visite guidate al cantiere di restauro della Cappella CorsiniFirenze, 7 novembre 2025 - In occasione dell’intervento di restauro in corso della Cappella Corsini presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine, lunedì 10 e 17 novembre dalle 10 alle 13 ogni mezz'ora ... lanazione.it A Firenze, il Campanile di Giotto sarà restaurato interamente, ma si potrà ancora ammirareIl cuore di Firenze si prepara a un’importante trasformazione: dal 9 marzo 2026 partiranno i lavori di restauro dell’iconico Campanile di Giotto, uno dei simboli artistici e architettonici più famosi ... siviaggia.it