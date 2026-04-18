Oltre il limite la pace | Firenze accoglie Francesco Live Il programma

Firenze ha inaugurato il concerto “Francesco Live” il 18 aprile 2026, attirando numerose persone nella piazza principale della città. La serata è iniziata con un discorso di apertura e si è svolta sotto un cielo sereno. La piazza era piena di spettatori che hanno partecipato all’evento, che si è svolto senza incidenti. Sono stati adottati controlli di sicurezza prima dell’inizio dello spettacolo.

Firenze, 18 aprile 2026 – Oltre il limite per trovare la pace. Si è aperta con grande partecipazione la terza edizione di “Francesco Live”, il festival promosso dalla Famiglia Francescana della Toscana che fino a domenica 19 aprile porterà in città oltre 700 giovani, chiamati a confrontarsi su un tema attuale e profondo: il limite come occasione di crescita e apertura all’altro. Qui il programma https:www.lanazione.itvideofrancesco-live-la-serata-di-apertura-a-palazzo-vecchio-gijvl9dq Musica e dialogo. L’avvio, venerdì sera, ha trasformato il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio in uno spazio di dialogo tra storia e presente. Ad aprire...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre il limite, la pace: Firenze accoglie “Francesco Live”. Il programma Notizie correlate Francesco Live a Firenze, oltre 700 iscrittiFirenze, 2 aprile 2026 - Firenze ospiterà dal 17 al 19 aprile l'edizione 2026 di 'Francesco Live', dal titolo 'Oltre la pace': si tratta di un... Il "Perrino" accoglie la mostra "Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo"Un'immagine proiettata da lunedì sera sulla facciata monumentale dell'ospedale annuncia l'evento. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Francesco Live 2026. Oltre il limite, la pace: Firenze accoglie Francesco Live. Il programmaApertura nel Salone dei Cinquecento tra riflessioni e musica, oggi preghiera a San Miniato e spazi di ascolto nel centro storico ... lanazione.it Francesco Live, la serata di apertura a Palazzo VecchioFrancesco Live, la serata di apertura a Palazzo Vecchio ... msn.com