In una piazza della regione, i fedeli provenienti da Napoli hanno ricevuto fiori e mele annurche gratuitamente in occasione di un evento dedicato a Papa Leone XIV. L'iniziativa è stata organizzata da Coldiretti Campania, che ha voluto rendere omaggio al papa. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, attratti dall'occasione di ricevere i doni tradizionali e di condividere un momento di comunione.

"> Coldiretti Campania rende omaggio a Papa Leone XIV. Oggi, venerdì 8 maggio 2026, Napoli festeggia un evento di grande rilevanza: la visita di Papa Leone XIV. In questo contesto, Coldiretti Campania si impegna a sostenere la comunità locale e i pellegrini, offrendo gratuitamente fiori e mele annurche. Questa iniziativa rappresenta un importante simbolo di accoglienza e unione tra agricoltura, tradizione e spiritualità. Fiori e mele annurche: un simbolo di accoglienza. Con il supporto della Consulta florovivaistica regionale, Coldiretti Campania sarà protagonista dell’addobbo floreale del Duomo di Napoli e del palco allestito in Piazza del Plebiscito.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fiori e mele annurche gratis in piazza per i fedeli accorsi da Napoli per Papa Leone.

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