Papa Leone XIV a Napoli la Coldiretti lo accoglie con fiori e mele annurche

Il 8 maggio 2026, Napoli accoglie la visita del Santo Padre Leone XIV. Coldiretti Campania partecipa all’evento con fiori e mele annurche, coinvolgendo fedeli e pellegrini. La presenza dell’associazione si inserisce in un'iniziativa che lega agricoltura, tradizione e spiritualità nella città. La nota ufficiale sottolinea che si tratta di un impegno concreto in occasione dell’evento religioso.

Coldiretti Campania al fianco di fedeli e pellegrini in occasione della visita a Napoli del Santo Padre Leone XIV, in programma oggi, giovedì 8 maggio 2026: “un impegno concreto – si legge in una nota – che unisce agricoltura, tradizione e spiritualità nel cuore della città. Con il supporto della Consulta florovivaistica regionale, Coldiretti Campania garantisce l’addobbo floreale del Duomo di Napoli e del palco allestito in Piazza del Plebiscito, dove il Pontefice saluterà i fedeli alle ore 17,15. Composizioni realizzate con fiori e piante del territorio: un omaggio della campagna campana al Santo Padre e alla comunità che lo accoglie. Non solo fiori.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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