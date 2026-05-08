Oggi a Napoli si svolge una visita importante con la presenza del Santo Padre Leone XIV. Coldiretti Campania ha preparato un'esposizione di prodotti locali, tra cui fiori, mele annurche IGP e altri alimenti tradizionali, destinati ai fedeli e ai pellegrini che partecipano all’evento. La giornata vede anche l’arrivo di numerosi visitatori, attratti dalla cerimonia religiosa e dalle iniziative connesse, che si svolgono nel centro della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Coldiretti Campania al fianco di fedeli e pellegrini in occasione della visita a Napoli del Santo Padre Leone XIV, in programma oggi, giovedì 8 maggio 2026. Un impegno concreto che unisce agricoltura, tradizione e spiritualità nel cuore della città. Con il supporto della Consulta florovivaistica regionale, Coldiretti Campania garantisce l’addobbo floreale del Duomo di Napoli e del palco allestito in Piazza del Plebiscito, dove il Pontefice saluterà i fedeli alle ore 17:15. Composizioni realizzate con fiori e piante del territorio: un omaggio della campagna campana al Santo Padre e alla comunità che lo accoglie. Non solo fiori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Coldiretti Campania accoglie Papa Leone: fiore e mele annurche IGP per fedeli e pellegrini

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