Fiorentina si è spenta la luce | il momento no di Nicolò Fagioli
Dopo una serie di prestazioni positive, Nicolò Fagioli ha attraversato un periodo difficile, passando dal gol decisivo contro il Verona a una serie di errori nelle ultime partite sia in campionato che in Europa. La sua forma calante ha influito sulla squadra, che ha subito le conseguenze di questa fase complicata. La Fiorentina si trova ora a dover affrontare un momento di difficoltà, con il contributo del suo centrocampista che sembra essersi ridotto.
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