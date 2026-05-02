Lamberto Zauli, ex allenatore di Fagioli, ha dichiarato con sicurezza che la prossima nazionale dovrebbe puntare su Nicolò. In un’intervista esclusiva, Zauli ha spiegato le ragioni di questa convinzione, senza fornire ulteriori dettagli sulle valutazioni tecniche o sulle scelte future. La sua opinione si concentra sulla fiducia nel talento del calciatore, senza esprimere commenti su altri aspetti legati alla nazionale o alle possibili decisioni della federazione.

Negli ultimi giorni, il calciomercato è uno degli argomenti più caldi in orbita Milan con tantissimi nomi accostati ai rossoneri in vista della prossima stagione. Visto che l'obiettivo è tornare a vincere, nella prossima sessione estiva sono necessari colpi che alzino il livello della squadra. Tra i nomi più chiacchierati nelle ultime ore c'è quello di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina che tornerebbe molto utile al Milan per diversi motivi (qui la nostra analisi). Per scoprire di più del Fagioli uomo e calciatore, 'PianetaMilan.it' ha intervistato in esclusiva Lamberto Zauli, ex allenatore di Fagioli ai tempi della Juventus Under 23.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zauli (ex allenatore Fagioli) è sicuro: “La prossima Nazionale deve ripartire da Nicolò”

Notizie correlate

Mussa è sicuro: “Allegri in Nazionale? Non è l’allenatore giusto da cui ripartire. Vi spiego perché”Dopo il disastro Mondiali della Nazionale azzurra, l'ennesimo degli ultimi anni, non si fa altro che commentare i possibili nomi per il nuovo CT...

Antonio Cassano sprezzante su Nicolò Fagioli: “Scarso, da nazionale cantanti. O può fare atletica”Antonio Cassano è sarcastico sulla possibile convocazione di Nicolò Fagioli: "In Nazionale cantanti.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Zauli: Fagioli? Per giocare in una squadra come la Fiorentina devi avere grandi qualità. Un trasferimento al Milan ci sta.

Zauli sulla Next Gen: Gran lavoro della società, ai play-off si può andare oltre i quarti. Gil Puche, Puczka, Gunduz e Licina possono fare il grande saltoMi sto tenendo aggiornato, guardo partite e ho seguito la cavalcata della Next Gen. Inizia così la chiacchierata con Lamberto Zauli, ex tecnico della Juventus U23 (quando ancora ... tuttojuve.com

Lamberto Zauli: Fagioli sta dimostrando personalità. Adesso può puntare alla NazionaleAi microfoni di Radio FirenzeViola, per commentare il gol fatto contro il Como nell'ultimo turno di campionato, è intervenuto l'ex tecnico di Nicolò Fagioli ai tempi della Juventus Under 23 Lamberto ... tuttomercatoweb.com