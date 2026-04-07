Nel corso delle ultime partite, il centrocampista della Fiorentina ha segnato un gol decisivo e ha mostrato una buona capacità di leadership in campo. La sua crescita con la maglia viola si è manifestata anche attraverso prestazioni di livello elevato, contribuendo alle dinamiche della squadra. La sua presenza si fa sempre più notare grazie a queste prestazioni e ai momenti chiave nelle partite recenti.

Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi Mercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che. Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fagioli Fiorentina, gol pesanti e leadership: così il centrocampista si è preso la scena! C’è una cosa di lui che impressiona

Prendono Fagioli, colpo di scena: dalla Fiorentina a una bigBomba improvvisa per quel che riguarda il futuro di Nicolò Fagioli: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo.

Diretta gol Serie A LIVE: Verona Fiorentina 0-1, Fagioli la sblocca con una magia!Calciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...

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Temi più discussi: La Fiorentina vince a Verona con un gol di Fagioli: un altro passo verso la salvezza; Fagioli salva una brutta Fiorentina: colpo al Bentegodi e fuga dalla zona rossa; Fagioli decide al Bentegodi: la Fiorentina vede la salvezza, Verona sempre più in crisi; Fagioli e rimpianto azzurro: la Fiorentina se lo gode.

Fagioli, una nuova forza mentale e la mossa di Vanoli: il segreto dietro la sua rinascitaUn altro gol, un altro gol decisivo accanto a una prestazione come si dice solida, ricca di qualità ma anche di sostanza: signore e signori amanti del calcio, Nicolò Fagioli. E se la Fiorentina sta tr ... corrieredellosport.it

Fiorentina, è vittoria a Verona: il gol di Fagioli è pesantissimo. Altro mattone verso la salvezza, finisce 0-1Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Fagioli ha preso in mano la Fiorentina. Salvezza da conquistare, ma ora la trasferta Conference - facebook.com facebook

#Fagioli, dal Verona… a #Verona. Corsport: “Si è preso la #Fiorentina” x.com