Il giorno dopo la matematica salvezza della Fiorentina, l’attenzione si rivolge a Tommaso, il giovane tifoso che è diventato simbolo di speranza per molti. La squadra ha concluso la stagione con i risultati necessari per evitare la retrocessione, mentre i tifosi festeggiano il traguardo raggiunto. Tra questi, Tommaso rappresenta un esempio di fiducia e perseveranza, ricevendo trasporti di affetto da parte dei supporter.

Firenze, 11 maggio 2026 - Il giorno dopo la salvezza matematica della Fiorentina il pensiero corre veloce a lui, il piccolo Tommaso, divenuto il simbolo di chi ci ha creduto anche nei momenti più bui. Se ieri pomeriggio al Franchi nessuno aveva voglia di festeggiare il punticino con il Genoa - e anzi al fischio finale sono piovuti sui calciatori cori e fischi - per Tommaso quella di ieri è stata la giornata più attesa, quella nella quale gridare all'Italia del pallone che sì, la sua Fiorentina ce l'ha fatta. La storia inizia lo scorso dicembre. Tommaso lo ricorderete di certo tutti. La sua storia si è snodata per gran parte della stagione. Ha avuto il fascino di una fiaba autentica, di quelle che parlano di sogni, identità e amore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, la salvezza è anche di Tommy. Perché credere nei sogni cambia le storie

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