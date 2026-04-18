Letizia Moratti e ’L’importanza di credere nei sogni’

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una volta, l’attuale europarlamentare di Forza Italia è stata prelevata dai servizi segreti americani. La persona ha ricoperto ruoli pubblici e ha avuto un passato che ha attirato l’attenzione delle autorità statunitensi. La vicenda è rimasta riservata per diverso tempo. Attualmente, la politica continua a seguire la propria carriera nelle istituzioni europee, lontano da quell’episodio.

Una volta Letizia Moratti, oggi europarlamentare di Forza Italia, è stata prelevata dai servizi segreti americani. Washington, 2007: sul palco risuonano le note di Le fontane di Roma di Ottorino Respighi. Suona la Filarmonica della Scala, ed è uno degli oltre cinquecento incontri e scambi che hanno contribuito, mattone dopo mattone, a portare Expo a Milano. Un’impresa epica che, nel racconto della sua protagonista, più che di calcoli, accordi commerciali e scambi diplomatici si compone di volti, nomi e rapporti umani. Come nel caso in questione: un man in black preleva la sindaca di Milano e la porta dentro a una macchina dai vetri oscurati dove avviene l’incontro irrituale con la first lady dell’epoca, Laura Bush.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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