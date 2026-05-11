Fiorella Mannoia ha annunciato un nuovo evento intitolato “Una Nessuna Centomila”, che si terrà su un palco nuovo e di grande impatto. La manifestazione, giunta alla sua edizione annuale, coinvolgerà diverse voci italiane per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. L’appuntamento si inserisce in un calendario di iniziative dedicate a questa causa, con la partecipazione di artisti di rilievo nel panorama musicale nazionale.

(askanews) – Un annuncio importante su un palco nuovo e spettacolare. Una Nessuna Centomila torna con un nuovo evento speciale che anche quest’anno riunirà le più grandi voci italiane contro la violenza sulle donne. L’appuntamento per la quarta edizione della manifestazione che coniuga musica e impegno sociale è per il 21 settembre 2026 all’ Arena di Verona, su un palco e in uno scenario unici, dove già in passato le voci della musica si sono unite per raccogliere fondi in favore dei centri antiviolenza. Ad annunciarlo mercoledì 6 maggio, sono stati Fiorella Mannoia e Luciano Ligabue in occasione de LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, il concerto del Liga con cui è stato inaugurato l’ Unipol Dome di Milano.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Fiorella Mannoia annuncia il nuovo grande evento “Una Nessuna Centomila”

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È con un annuncio a sorpresa sul palco de LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, il concerto di #Ligabue con cui ha inaugurato l’Unipol Dome di Milano, che Fiorella #Mannoia ha invitato tutti alla quarta edizione di UNA NESSUNA CENTOMILA. x.com