L’Arena di Verona si prepara ad accogliere l’evento “Una Nessuna Centomila” con la partecipazione di Ligabue e Mannoia. La serata rientra in un progetto con finalità sociali e prevede la vendita di biglietti, i cui proventi saranno destinati a iniziative di solidarietà. Quattro donne sono le fondatrici di questa iniziativa, che coinvolge artisti e pubblico in un concerto dal forte impatto sociale.

? Domande chiave Come verranno utilizzati concretamente i proventi dei biglietti venduti?. Chi sono le quattro fondatrici dietro questo progetto sociale?. Quale brano inedito ha presentato Ligabue durante l'inaugurazione milanese?. Come influirà l'evento sulla sicurezza dei centri antiviolenza locali?.? In Breve I proventi saranno destinati ai centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Giulia Minoli e Celeste Costantino.. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 16:00 di giovedì 7 maggio.. L'iniziativa segue i successi del 2022 a Campovolo e del 2025 a Napoli.. L'evento è gestito dalle società Friends & Partners e Oyà per il sostegno territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ligabue e Mannoia: l’Arena di Verona ospiterà Una Nessuna Centomila

Una Nessuna Centomila torna nel 2026 all’Arena Di Verona: l’annuncio di Fiorella Mannoia con Ligabue

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