Fiocco rosa in casa Mastrangeli | il sindaco diventa nonno

Da frosinonetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Frosinone ha annunciato di essere diventato nonno oggi, ricevendo la notizia della nascita di un bambino. La famiglia ha condiviso l’evento con amici e cittadini attraverso i social media. La giornata è stata segnata dall’arrivo di un fiocco rosa, simbolo della nascita di una bambina. Nessun dettaglio sulle circostanze o sui nomi delle persone coinvolte è stato reso pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giornata speciale per il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, che da oggi aggiunge un nuovo e bellissimo ruolo alla sua vita: quello di nonno. È nata infatti la piccola Flavia, regalando una grande gioia a tutta la famiglia.Un augurio affettuoso alla neo mamma Anastasia e un caloroso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Uomini e donne, secondo fiocco rosa in casa Zelletta: è nata BeatriceL'ex corteggiatrice Natalia Paragoni, scelta di Andrea Zelletta è diventata mamma per la seconda volta.

Dybala diventa papà: fiocco rosa per l’argentino! È nata la figlia dell’attaccante della Roma e di Oriana SabatiniCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero.

Argomenti più discussi: Fiocco rosa in casa Modena FC; Fiocco rosa in casa Angeletti: è nata Maria Vittoria; Modena Fc – Fiocco Rosa in casa gialloblù, è nata Stella Mauri Rivetti; FIOCCO ROSA IN CASA CACCIAMANO: É NATA LAVINIA.

Fiocco rosa in casa Napoli: è nata Mariavittoria De LaurentiisAurelio De Laurentiis è diventato di nuovo nonno: è nata Mariavittoria De Laurentiis, figlia di Edoardo. Ad annunciarlo il Napoli attraverso un comunicato ufficiale, ricondiviso dal presidente degli ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web