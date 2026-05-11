Fiocco rosa in casa Mastrangeli | il sindaco diventa nonno

Il sindaco di Frosinone ha annunciato di essere diventato nonno oggi, ricevendo la notizia della nascita di un bambino. La famiglia ha condiviso l’evento con amici e cittadini attraverso i social media. La giornata è stata segnata dall’arrivo di un fiocco rosa, simbolo della nascita di una bambina. Nessun dettaglio sulle circostanze o sui nomi delle persone coinvolte è stato reso pubblico.

Giornata speciale per il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, che da oggi aggiunge un nuovo e bellissimo ruolo alla sua vita: quello di nonno. È nata infatti la piccola Flavia, regalando una grande gioia a tutta la famiglia.Un augurio affettuoso alla neo mamma Anastasia e un caloroso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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