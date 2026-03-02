Dybala diventa papà | fiocco rosa per l’argentino! È nata la figlia dell’attaccante della Roma e di Oriana Sabatini

Dybala e Oriana Sabatini sono diventati genitori di una bambina, nata recentemente. L’attaccante della Roma ha assistito alla nascita della figlia, che ha ricevuto il nome non ancora comunicato pubblicamente. La coppia ha condiviso la notizia sui propri profili social, accompagnandola con una foto del fiocco rosa. La nascita della bambina segna un momento importante nella vita di Dybala.

Dybala è diventato papà: nelle scorse ore è nata la figlia dell'ex Juventus: come sta la bambina e Oriana

