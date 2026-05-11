La relazione tra l’attrice spagnola e il pilota italiano si è conclusa dopo alcuni mesi di frequentazione. La rottura è avvenuta in modo pacifico e i due sono rimasti in buoni rapporti, passando da una relazione sentimentale a un rapporto di amicizia. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico in merito alle motivazioni della separazione.

La storia d’amore tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone è giunta al capolinea. La relazione tra l’attrice spagnola e il pilota italiano, iniziata solo pochi mesi fa, si è conclusa in modo pacifico, trasformandosi in un rapporto di amicizia. Secondo quanto rivelato dalla rubrica C’è Chi dice di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, in edicola dal 13 maggio, la rottura è avvenuta senza drammi. I due continuano a sentirsi e stanno vivendo questa nuova fase come un’amicizia. La relazione era stata ufficializzata proprio dal magazine Chi lo scorso gennaio, quando i due erano stati immortalati insieme all’uscita di un resort in Franciacorta. Le immagini avevano confermato le voci che circolavano da settimane su un possibile flirt tra l’attrice e il campione di motociclismo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Finita tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone: la verità sulla rottura

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