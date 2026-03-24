Andrea Iannone dice già addio a Rocío Muñoz Morales | tutta la verità

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales si sono separati dopo un breve periodo di relazione. La loro frequentazione si è conclusa poco tempo dopo essere stata resa pubblica, con alcune foto che li ritraggono insieme. La coppia non è più insieme e la relazione sembra essere durata solo poche settimane.

Il flirt tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Gonzalez sarebbe già finito. La loro frequentazione non è durata molto; anzi, giusto il tempo di qualche scatto dei fotografi. La rivista “Oggi”, recentemente, ha rivelato una grande indiscrezione. Secondo il giornale di cronaca rosa, tra i due il “sentimento si sta assopendo”, nonostante davanti agli occhi di tutti, mostrino una grande complicità. In realtà, secondo alcuni, tra lo sportivo e l’attrice non sarebbe neanche mai neanche scattata la scintilla. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! L’unica cosa certa per ora è che dopo che la neo-coppia è stata beccata in giro, in atteggiamenti intimi e molto poco amichevoli, i due non sono più stati visti insieme. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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