Gabbiano intrappolato in una rete | liberato dai vigili del fuoco

Oggi nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Pontedera per liberare un gabbiano rimasto intrappolato nella rete di recinzione di un'azienda situata in viale America. L'intervento si è concluso con successo, permettendo all'uccello di essere rilasciato in libertà. Nessuna altra persona è stata coinvolta e non sono stati segnalati danni a persone o proprietà.

Salvato dai vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 6 aprile, un gabbiano che era rimasto impigliato nella rete di recinzione dell'azienda Geofor in viale America a Pontedera. I pompieri hanno liberato il volatile che, illeso, ha ripreso il suo volo.ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Gatto rimane intrappolato in una canna fumaria in disuso: salvato dai vigili del fuocoL’animale, precipitato per circa tre metri all’interno del condotto, non era in grado di risalire autonomamente. Ponte Lambro, cagnolino intrappolato in una tubazione di scolo dell’acqua: salvato dai vigili del fuocoPonte Lambro (Como), 6 aprile 2026 – Un cagnolino era rimasto intrappolato nella tubazione di scolo delle acque chiare a Ponte Lambro, in provincia...