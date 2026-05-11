Finge rapina e si accoltella per rubare 1680 euro | denunciato corriere a Chivasso smascherato dai testimoni
Un corriere è stato denunciato a Chivasso dopo aver inscenato una rapina per rubare 1680 euro. Secondo quanto ricostruito dai testimoni, l'uomo ha finto di essere vittima di un colpo e si è ferito con un coltello, tentando di coprire il furto. I carabinieri, intervenuti, hanno smascherato la truffa e sequestrato l'arma usata. La scena è stata ricostruita grazie alle testimonianze presenti sul posto.
Ha simulato una rapina e si è impossessato di 1680 euro, i carabinieri scoprono la truffa nonostante l'uomo si sia inferto una coltellata. A smascherarlo i testimoni e le telecamere di sicurezza: il video.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Finge rapina e accoltellamento per tenersi l’incasso del giorno: corriere denunciato dai carabinieri lastampa.it/torino/2026/05… @LaStampa x.com
Volpiano, finge una rapina per impossessarsi dell'incasso, denunciato 50enne di Chivasso. Una ferita lieve, un racconto traballante, la scoperta dei Carabinieri. Dipendente di ditta di trasporti si sarebbe impossessato di 1.680 euro. Clicca qui per video e facebook
Ok, giocatore abbastanza nuovo qui, come posso affrontare i mazzi blu che sono per il 90% incantesimi di contro e rimbalzi? reddit
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