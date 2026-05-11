Finge rapina e si accoltella per rubare 1680 euro | denunciato corriere a Chivasso smascherato dai testimoni

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corriere è stato denunciato a Chivasso dopo aver inscenato una rapina per rubare 1680 euro. Secondo quanto ricostruito dai testimoni, l'uomo ha finto di essere vittima di un colpo e si è ferito con un coltello, tentando di coprire il furto. I carabinieri, intervenuti, hanno smascherato la truffa e sequestrato l'arma usata. La scena è stata ricostruita grazie alle testimonianze presenti sul posto.

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Ha simulato una rapina e si è impossessato di 1680 euro, i carabinieri scoprono la truffa nonostante l'uomo si sia inferto una coltellata. A smascherarlo i testimoni e le telecamere di sicurezza: il video.🔗 Leggi su Fanpage.it

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