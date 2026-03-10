Rapina milionaria a Castellammare | banda finge posto di blocco e assalta corriere con 1.700 iPhone

Nella notte a Castellammare, una banda ha organizzato un’imboscata fingendo un posto di blocco e ha assaltato un corriere con un carico di circa 1.700 iPhone. Il colpo ha fruttato più di 2,5 milioni di euro. Gli autori si sono impossessati dei dispositivi, lasciando il veicolo abbandonato sul luogo dell’assalto. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Colpo da oltre 2,5 milioni di euro ai danni di un corriere carico di prodotti Apple. Nella notte tra 9 e 10 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto dei militari delle compagnie di Casoria e Napoli Stella, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro pregiudicati. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di rapina aggravata, sequestro di persona, ricettazione e detenzione e porto illegale di arma da sparo. Le indagini hanno ricostruito la rapina avvenuta il 18 settembre 2024 a Castellammare di Stabia ai danni di un corriere incaricato di consegnare un ingente carico di prodotti Apple destinati a un magazzino di elettronica della zona. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

