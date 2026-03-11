Castell’Arquato truffa dello spoofing sventata | si finge maresciallo per rubare 20mila euro a un' anziana

A Castell’Arquato i carabinieri hanno fermato una truffa in atto quando un malvivente, fingendosi maresciallo, ha tentato di convincere un’anziana a versare 20mila euro tramite bonifico. La vittima, che aveva iniziato a seguire le istruzioni del falsario, è stata soccorsa prima che il denaro potesse essere trasferito. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la truffa si concretizzasse.

È stato sventato all'ultimo momento un tentativo di truffa ai danni di una pensionata di 74 anni a Castell'Arquato. La donna era stata indotta da finti operatori bancari e da un sedicente maresciallo dei carabinieri a trasferire i suoi risparmi, ma l'intervento tempestivo dei veri militari ha impedito che il bonifico venisse eseguito. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta a Castell'Arquato, dove una pensionata è stata presa di mira da un gruppo di malviventi che hanno messo in atto una sofisticata truffa telefonica. Tutto è iniziato con una serie di messaggi allarmanti ricevuti sul telefono della donna, apparentemente inviati da operatori bancari, che la mettevano in guardia da una presunta indagine antiriciclaggio.