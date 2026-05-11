Fine vita presenza e responsabilità | il Festival dei Cammini di Francesco apre il confronto

Il Festival dei Cammini di Francesco si è aperto con un focus sulle tematiche legate al fine vita, alla presenza e alle responsabilità. L’evento si svolge in una città toscana e coinvolge relatori, professionisti e cittadini che discutono di questioni etiche e legali in occasione di incontri pubblici. La manifestazione proseguirà con dibattiti, approfondimenti e testimonianze su questi temi, ponendo l’attenzione sulle diverse prospettive e pratiche in Italia.

Arezzo, 11 maggio 2026 – Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 ha vissuto un nuovo fine settimana di forte partecipazione tra Pieve Santo Stefano e Monte Santa Maria Tiberina, con due giornate ricche di significato, tra camminate in luoghi suggestivi e incontri che hanno fornito spunti preziosi per riflettere sull’oggi attraverso il francescanesimo. Quello di sabato 9 e domenica 10 maggio è stato certamente uno dei passaggi più coerenti con il cuore tematico della decima edizione del Festival, intitolata “Statemi vicino e cantate. Il testamento di Francesco”. A ottocento anni dalla morte del Santo, il programma ha scelto infatti di affrontare in modo diretto il tema della fine della vita: non come rimozione o tabù, ma come esperienza umana da interrogare con parole sincere, responsabilità e presenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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