Il Festival dei Cammini di Francesco arriva a Bruxelles con la sua decima edizione e si svolge in sette fine settimana consecutivi. L’evento prevede un ricco programma di iniziative, mostre e incontri dedicati ai percorsi francescani. La manifestazione coinvolge diverse location della città e presenta attività rivolte a pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere i cammini storici e spirituali legati a Francesco.

Il Festival dei Cammini di Francesco è approdato a Bruxelles. Nella capitale belga, la X edizione della manifestazione – quella che coincide con gli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi e che si articolerà fra Toscana e Umbria fra l’11 aprile e il 31 maggio – è stata presentata dalla delegazione giunta dalla Valtiberina. Un lancio internazionale che sottolinea la dimensione interregionale ed europea di un progetto culturale nato nel 2017 su iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina e divenuto, nel tempo, una delle principali piattaforme di riflessione sul francescanesimo contemporaneo. La conferenza sulla manifestazione, dal... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival dei Cammini di Francesco. Sette fine settimana di eventi . Ecco il programma completo

La X edizione del Festival dei Cammini di FrancescoArezzo, 5 marzo 2026 – È stata presentata mercoledì 4 marzo a Bruxelles, presso le sedi regionali di Umbria e Toscana in Unione Europea, la X...

Secondo fine settimana di eventi natalizi a Lettomanoppello: il programma delle iniziativeAnche il secondo fine settimana di dicembre sarà all'insegna del divertimento e degli eventi natalizi a Lettomanoppello, nell'ambito del cartellone...

Una selezione di notizie su Festival dei Cammini di Francesco Sette....

Temi più discussi: La X edizione del Festival dei Cammini di Francesco; Tra sentieri, idee e comunità: presentata l’edizione 2026 del Festival dei Cammini di Francesco; Festival dei Cammini di Francesco. Sette fine settimana di eventi . Ecco il programma completo; I camminatori/pellegrini a Sansepolcro sono turisti a tutti gli effetti.

La X edizione del Festival dei Cammini di FrancescoIn programma dall’11 aprile al 31 maggio tra Umbria e Toscana ... msn.com

Il Festival dei Cammini di Francesco prosegueArezzo, 3 giugno 2025 – Dibattiti, incontri divulgativi, trekking e spettacoli serali hanno animato il ricco programma del primo fine settimana lungo del Festival dei Cammini di Francesco. Emozioni e ... lanazione.it

festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/verso-u… ….insieme con Mauro Ceruti, al Festival dei Cammini di Francesco @edgarmorinparis cher Edgar…legami forti e affinità…non soltanto scientifiche ed epistemologiche! x.com

21 Febbraio 2026 Conferenza "Culture e Religioni sui Cammini di Francesco: Mistica Zen e Francescana in Terra Sabina" alle ore 16:30 presso il Monastero delle Clarisse Eremite di Fara Sabina. Vi sarà anche una esposizione di Calligrafie Zen Giapponesi ( - facebook.com facebook