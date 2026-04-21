Il Festival dei Cammini di Francesco continua con nuove tappe programmate ad Assisi e nella zona della Valtiberina. La manifestazione, iniziata alcuni giorni fa, coinvolge diversi percorsi e itinerari che attraversano queste aree. Le tappe si aggiungono alle precedenti, portando i partecipanti attraverso paesaggi e luoghi di interesse storico e culturale. L’evento si svolge nel mese di aprile e coinvolge numerosi camminatori provenienti da varie regioni.

Arezzo, 21 aprile 2026 – . Il 22 aprile appuntamento dedicato alla Giornata della Terra con “Harmony”, poi il 25 e 26 aprile a Monterchi e Caprese Michelangelo escursioni ed incontri con Silvana Quadrino e Nicola Gardini Archiviati gli appuntamenti del fine settimana appena trascorso tra Arezzo e Citerna, il Festival dei Cammini di Francesco 2026 prosegue il suo percorso con un calendario intenso che nei prossimi giorni toccherà Assisi e la Valtiberina toscana. Il programma si inserisce nel cammino della decima edizione, intitolata “Statemi vicino e cantate. Il testamento di Francesco”, pensata come una lettura contemporanea del messaggio francescano a ottocento anni dalla morte del Santo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prosegue il Festival dei Cammini di Francesco: nuove tappe ad Assisi e in Valtiberina

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