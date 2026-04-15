Fine vita | l’80% degli elettori è a favore Cappato sfida il Governo

Secondo un sondaggio, l’80% degli elettori si è mostrato favorevole alle discussioni sul fine vita. Nel frattempo, Marco Cappato, portavoce dell’Associazione Luca Coscioni, ha richiesto al governo di ritirare l’attuale proposta di legge in materia. Cappato ha inoltre sottolineato l’importanza di avviare un dibattito parlamentare che coinvolga direttamente i cittadini, criticando la gestione del testo attuale.

Marco Cappato, portavoce dell’Associazione Luca Coscioni, ha sollecitato il governo di ritirare l’attuale proposta di legge sul fine vita, sostenendo la necessità di un dibattito parlamentare che coinvolga direttamente i cittadini. La richiesta arriva in concomitanza con i dati emersi oggi che mostrano una forte inclinazione dell’opinione pubblica verso la legalizzazione del suicidio assistito, con otto persone su dieci favorevoli alla questione. Durante la sua serata a Trento per il Festival Co.Scienza, Cappato ha evidenziato come tale orientamento non riguardi solo le fasce più laiche della popolazione: infatti, il 56% dei fedeli assidui alle funzioni religiose si dichiara a favore dell’eutanasia e quasi l’80% degli elettori di Fratelli d’Italia e della Lega esprime parere positivo sulla materia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fine vita: l’80% degli elettori è a favore, Cappato sfida il Governo Notizie correlate GIP Milano: archiviazione Cappato, fine vita non è reatoLa giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto l’archiviazione delle inchieste contro Marco Cappato relative a due casi di... “Nuove richieste di suicidio assistito”, riparte il dibattito sul fine vita. Cappato: “Stop alla legge”Milano, 13 marzo 2026 – “La decisione della Gip di Milano crea un precedente fondamentale che va ora tenuto in considerazione dal Parlamento... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mobilitazione nazionale contro il ddl sul Fine vita; Fine vita, a Nordest 8 su 10 dicono sì al suicidio assistito; Fine vita, secondo caso di suicidio assistito in Lombardia: è il 14° in Italia; Secondo suicidio assistito in Lombardia, in Italia sono quattordici. Fine vita, l’Associazione Luca Coscioni scende in piazza anche in Campania: «Meloni ritiri la legge»A tracciare il bilancio delle conquiste ottenute finora è Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni. «In Italia, grazie alla ... cronachedellacampania.it Fine vita, l'Associazione Luca Coscioni chiede al Governo il ritiro della leggeÈ partita anche in Toscana la mobilitazione nazionale dell’Associazione Luca Coscioni per chiedere al Governo Meloni il ritiro definitivo della proposta ... gonews.it Cappato, 'il governo ritiri la proposta di legge sul fine vita'. Ddl trentino, 'siamo sulla strada giusta' #ANSA x.com Bullian (Pat-Civ), Pozzo-Martines (Pd) sul fine vita, 'la domanda nasce dalla società' - facebook.com facebook