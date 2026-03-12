Inchiesta sull’ad di Cinecittà le opposizioni incalzano il governo | Giuli chiarisca in Parlamento

Le opposizioni chiedono al governo di chiarire la posizione dell’amministratore delegato di Cinecittà durante un’inchiesta in corso. L’amministratore delegato ha dichiarato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia né comunicazioni ufficiali da parte dell’autorità giudiziaria. La richiesta di chiarimenti si è concentrata sulla presenza di eventuali novità nel procedimento giudiziario e sulla trasparenza delle comunicazioni ufficiali.

«Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia né alcuna comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria. Mi dispiace apprendere dai giornali dell’esistenza di presunte indagini a mio carico». Risponde così Manuela Cacciamani a chi le chiede un commento all’ indiscrezione pubblicata ieri da Repubblica, secondo cui l’amministratrice delegata di Cinecittà è indagata per truffa dalla procura di Roma in una delle inchieste sul tax credit per il cinema. Cacciamani e il tax credit. Cacciamani assicura «la più totale disponibilità a fornire ogni chiarimento», ma il caso è destinato a far discutere. D’altronde, proprio il tax credit, ossia il sistema di incentivi pubblici al cinema, è diventato nei mesi scorsi un aspro terreno di scontro tra il governo Meloni e il mondo cinematografico, tra accuse reciproche e presunti abusi dei finanziamenti. 🔗 Leggi su Open.online

