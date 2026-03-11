La giudice per le indagini preliminari di Milano ha deciso di archiviare due inchieste contro Marco Cappato, accusato di aver aiutato persone a interrompere le loro sofferenze. Cappato ha affermato che anche chi non è collegato a dispositivi medici ha diritto a ricevere assistenza per porre fine alle proprie sofferenze. La decisione rappresenta un precedente importante nel dibattito sul fine vita.

Questo dice la sentenza: «Il requisito del trattamento di sostegno vitale, nella portata precisata dalla Corte Costituzionale, deve dirsi sussistente in quanto medicalmente previsto e prospettato». Per Elena si tratta di «un nuovo ciclo di chemioterapia» e per Romano il «posizionamento Peg» per l'alimentazione artificiale. Tutti e due hanno rifiutato questi trattamenti. La non punibilità, prevista dalla sentenza 2422019, secondo la GIP di Milano opera anche nei confronti di persone che, pur non essendo sottoposte a un trattamento salvavita in corso, avrebbero dovuto esserlo secondo valutazione medica, ma lo hanno rifiutato, esercitando un diritto costituzionalmente garantito, perché ritenuto inutile, sproporzionato, futile e contrario alla propria dignità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fine vita, Marco Cappato: «Anche le persone che non sono attaccate a delle macchine, hanno diritto a essere aiutate a interrompere le loro sofferenze»

