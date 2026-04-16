Stefania Craxi ha recentemente ripreso il tema del fine vita, sottolineando l'importanza di una norma di civiltà e manifestando l'auspicio di trovare una mediazione con il PD. La questione è stata al centro di discussioni politiche, dopo che in passato il segretario nazionale di un importante partito aveva commentato sul tema, senza entrare nel merito di eventuali accordi o proposte concrete. La discussione continua a coinvolgere vari schieramenti e a dividere l'opinione pubblica.

Su questo tema il segretario nazionale Tajani si è espresso negli scorsi mesi, dichiarando: "Non esiste un diritto al suicidio" La nuova capogruppo al Senato di Forza Italia Stefania Craxi rilancia sul fine vita e apre al PD: "Dobbiamo discutere di una norma di civiltà", ha detto a Public Pol.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - FI, Stefania Craxi rilancia sul fine vita e apre al PD: "Norma di civiltà, mi auguro di portare a casa una mediazione"

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