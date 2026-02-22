Verona tra le prime province in Italia per assunzioni di lavoratori stranieri

Verona registra un aumento significativo di assunzioni di lavoratori stranieri, causato dalla forte richiesta di manodopera in diversi settori. Le aziende locali assumono sempre più persone provenienti dall’estero per colmare le carenze di personale e rispondere alla crescita economica. Questa tendenza si riscontra soprattutto nel settore edilizio e nei servizi. Il dato riflette come il mercato del lavoro si modifichi rapidamente, influenzato da nuove dinamiche occupazionali.

Nel Paese un neoassunto su quattro è immigrato. Crescono agricoltura, ristorazione, manifattura e costruzioni. Verona è settima a livello nazionale per incidenza Il mercato del lavoro italiano sta cambiando rapidamente e Verona è uno dei territori in cui questa trasformazione è più evidente. Secondo il report dell'ufficio studi di Cgia, nel 2025 le assunzioni previste di lavoratori stranieri sfiorano quota 1 milione e 360mila, pari al 23% del totale nazionale. In altre parole, un nuovo assunto su quattro non è italiano. Si tratta di un incremento impressionante rispetto al 2017, quando gli ingressi erano poco più di 567mila. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Lavoratori stranieri in Italia, +139% di assunzioni in 8 anni: in quali settoriNegli ultimi otto anni, le assunzioni di lavoratori stranieri in Italia sono aumentate del 139%, con un impatto evidente sui settori più dinamici.

Morti da smog, Monza e Brianza tra le prime province in ItaliaMonza e Brianza si colloca tra le prime province italiane per mortalità legata all'inquinamento atmosferico, in particolare alle polveri sottili Pm 2,5 e al biossido di azoto (NO2).

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A scuola con la mensa garantita, Verona tra le prime province in Italia. Ma 12 Comuni sono scoperti: ecco quali; DOMANI C’E’ VERONA, COLACI: MATCH IMPORTANTE SOPRATTUTTO PER IL NOSTRO PERCORSO; Imprenditoria straniera, Verona sopra quota 13.800 imprenditori: +14,3% in dieci anni; Cia Verona, il nuovo presidente è Mirko Sella: Va riaffermato il ruolo degli agricoltori.

Pisa-Verona, scontri vicino allo stadio tra le due tifoserie. Le ultime newsLa partita tra Pisa e Verona è stata precedeuta da scontri tra le due tifoserie. Sabato mattina (poche ore prima del match) i gruppi delle due fazioni sono entrati in contatto in Via Piave, una strada ... sport.sky.it

Pisa-Verona: scontri e incidenti tra le tifoserie prima del match di Serie AMomenti di paura tra le strade della città toscana, prima della partita all'Arena Garibaldi. Gruppi di ultras nerazzurri e veneti sono venuti a contatto nei pressi di via Piave, come dimostrano i ... corrieredellosport.it

Verona al centro della scena mondiale: prime immagini del palco da cui si chiuderà questa edizione delle Olimpiadi Invernali. #veronanetwork - facebook.com facebook