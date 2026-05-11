finanziamenti alla ricerca per lo sviluppo di terapie

Nel 2025, la Fondazione regionale per la ricerca biomedica ha sostenuto finanziamenti destinati a progetti di ricerca nel settore delle terapie. L’obiettivo principale è stato promuovere e coordinare studi con un impatto scientifico e traslazionale elevato. Le iniziative hanno riguardato principalmente lo sviluppo di nuove terapie e l’avanzamento delle conoscenze nel campo biomedico. La fondazione ha quindi concentrato gli sforzi su progetti di ricerca di alta rilevanza.

PROMUOVERE, finanziare e coordinare progetti di ricerca ad alto impatto scientifico e traslazionale: queste parole riassumono quanto fatto dalla Fondazione regionale per la ricerca biomedica (Frrb) nel 2025. La realtà con sede a Milano, e operativa dal 2011, ha chiuso il suo 14esimo anno di attività con diversi traguardi di spessore. Il primo riguarda l’ammontare complessivo di finanziamenti allocati per tutte le iniziative strutturate che, nello specifico, supera quota 27 milioni di euro. La cifra risulta così suddivisa: oltre 20 milioni per i bandi regionali e più di 6 milioni per quelli europei. La Lombardia, attraverso la Frrb, ha deciso...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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