Ricerca | Fondazione Pisana per la Scienza individua la mappa metabolica del cervello durante lo sviluppo

Una ricerca condotta dalla Fondazione Pisana per la Scienza, in collaborazione con istituzioni locali di rilievo, ha individuato la mappa metabolica del cervello durante le fasi di sviluppo. Lo studio rappresenta un passo avanti nello studio delle trasformazioni cerebrali nel corso della crescita umana. I risultati dello studio sono stati pubblicati recentemente e riguardano le caratteristiche chimiche delle diverse aree cerebrali a vari stadi di maturazione.

Una ricerca guidata dalla Fondazione Pisana per la Scienza e realizzata in stretta collaborazione con istituzioni di eccellenza del territorio pisano segna un importante avanzamento nella comprensione dello sviluppo del cervello umano. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Proceedings.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Morbo di Alzheimer, una nuova ricerca individua le placche dannose per il cervelloUna ricerca scientifica ha scoperto il ruolo di una proteina capace di eliminare gli accumuli di placche nel cervello tipiche della malattia di... Una passeggiata tra scienza e futuro: Amadeus e Giovanna Civitillo per Fondazione Humanitas per la ricercaI giardini del Campus di Humanitas University hanno ospitato questa mattina una passeggiata speciale dedicata alla Ricerca scientifica e al dialogo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Anche la Fondazione Io sto con Chiara partecipa alla 45ª edizione della Strapazzata; Antologia d'autore - John Williams: la musica di Hollywood; Pedoni e ciclisti in pericolo: la rotatoria del Cnr criticata da Diritti in Comune. Fondazione Pisa 10 milioni al territorioUn impegno costante a sostegno della cultura, della ricerca e del volontariato è quanto sottolinea la Fondazione Pisa dopo l’approvazione del Documento programmatico previsionale per il triennio ... lanazione.it Scienza: il congresso di ‘Bioinformatiha’ arriva a PisaOltre 80 studiosi di bioinformatica a confronto su progetti di ricerca e collaborazioni per gli eventi del 15 e 16 settembre organizzati dalla Fondazione pisana per la scienza Pisa, 10 settembre 2025 ... lanazione.it Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS - facebook.com facebook