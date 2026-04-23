Aquinum verso il futuro | dalla ricerca alla valorizzazione l’area archeologica diventa hub di innovazione e sviluppo per il territorio

L’area archeologica di Aquinum, dopo anni di scavi e studi, si prepara a una nuova fase di valorizzazione e fruizione. Il sito, che ha restituito un patrimonio di grande valore storico, diventa ora un punto di riferimento per progetti innovativi e di sviluppo locale. Questa trasformazione mira a integrare le risorse archeologiche con iniziative rivolte a coinvolgere il pubblico e promuovere il territorio.

Dopo anni di attività di scavo, ricerca e studio che hanno riportato alla luce un patrimonio di straordinario valore, l’area archeologica di Aquinum si apre oggi a una nuova fase: quella della valorizzazione e della fruizione, con lo sguardo rivolto all’innovazione e allo sviluppo del territorio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Etruria meridionale, dalla Regione 4,2 milioni per sviluppo e valorizzazione del territorioRoma, 22 aprile 2026 – Sono 22 i Comuni del Lazio che potranno beneficiare dei contributi previsti dalla Legge regionale n. Irpinia verso il futuro: innovazione, alta formazione e nuovi scenari per lo sviluppoDue giornate tra Avellino e Grottaminarda per raccontare una provincia che cresce puntando su sanità d'eccellenza, università e nuove opportunità...