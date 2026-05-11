Le finali delle competizioni europee del 2026 vedranno Maurizio Mariani come arbitro designato per la finale della Conference League. Per quanto riguarda le finali della Champions League e dell’Europa League, sono stati annunciati gli arbitri che guideranno le partite decisive di questi tornei. Il calcio italiano si conferma presente tra i fischietti scelti per gli incontri più importanti del continente.

Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Quattro anni di errori per il Milan: Furlani colpevole principale del fallimento rossonero – VIDEO di Alberto Petrosilli Inchiesta arbitri, ascoltato in Procura il legale della FIGC Giancarlo Viglione. Gli ultimissimi sviluppi Serie A, ufficiali data e orario di Roma Lazio! Si giocherà in contemporanea ad altre quattro partite, l’annuncio di De Siervo! Adani durissimo sul Milan: «Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Finali Coppe Europee 2026: Maurizio Mariani fischietto della Conference, chi dirigerà Champions ed Europa League

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