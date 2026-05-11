Finali Coppe Europee 2026 | Maurizio Mariani fischietto della Conference chi dirigerà Champions ed Europa League
Le finali delle competizioni europee del 2026 vedranno Maurizio Mariani come arbitro designato per la finale della Conference League. Per quanto riguarda le finali della Champions League e dell’Europa League, sono stati annunciati gli arbitri che guideranno le partite decisive di questi tornei. Il calcio italiano si conferma presente tra i fischietti scelti per gli incontri più importanti del continente.
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