Sorteggi delle coppe europee | Champions l' Atalanta pesca il Bayern In Europa League sarà

A Nyon si sono svolti i sorteggi degli ottavi di finale delle coppe europee. Nell'ambito della Champions League, l'Atalanta, l’unica squadra italiana ancora qualificata, affronterà il Bayern Monaco nelle date del 1011 e del 1718 marzo. In Europa League, invece, sono stati stabiliti gli accoppiamenti per i prossimi turni.

AGI - A Nyon i sorteggi degli accoppiamenti degli ottavi di finale delle coppe europee. In Champions League l'Atalanta, unica italiana ancora in corsa ha pescato il Bayern Monaco(1011 e 1718 marzo). Dall'urna di Nyon sono usciti questi accoppiamenti: Bodo Glimt-Sporting Lisbona PSG-Chelsea Galatasaray-Liverpool Bayer Leverkusen-Arsenal Newcastle-Barcellona Atalanta-Bayern Monaco Atletico Madrid-Tottenham Real Madrid-Manchester City Roma e Bologna si sfideranno agli ottavi di Europa League. La gara di andata si svolgerà al Dall'Ara il 12 marzo, il ritorno nella Capitale il 19 marzo. . 🔗 Leggi su Agi.it

