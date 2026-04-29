Per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, la Curva Sud è andata esaurita. Restano ancora molti biglietti disponibili negli altri settori dello stadio, con una maggiore quantità di posti riservati ai tifosi dell’Inter. Tuttavia, si segnala che nella vendita libera potrebbe esserci un rischio di acquisto per chi non ha ancora acquistato i biglietti. La vendita continua attraverso diversi canali ufficiali.

di Stefano Cori Biglietti Lazio Inter – C’è ancora ampia disponibilità per i posti dedicati ai nerazzurri! Nella vendita libera potrebbe esserci un rischio. Ai tifosi dell’Inter per la finale di Coppa Italia del 13 maggio sono stati assegnati i settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Tevere lato Sud e Tribuna Monte Mario lato Sud. In Curva sono andati esauriti questa mattina gli ultimi posti disponibili. C’è invece ampia disponibilità invece negli altri settori: circa 6500 posti in Distinti Sud (60 euro), circa 3330 posti in Tribuna Tevere (130 o 170 euro) e circa 800 in Tribuna Monte Mario (180 o 220 euro). Praticamente esaurita invece la parte di Stadio Olimpico assegnata ai tifosi della Lazio.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biglietti Lazio Inter, per la finale di Coppa Italia esaurita la Curva Sud: ampia disponibilità negli altri settori, c’è un rischio nella vendita libera

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