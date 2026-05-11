Finale Amici 25 il favorito secondo i pronostici

Da ilsipontino.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano pochi giorni alla conclusione di Amici 25, con l’attesa che cresce tra i fan e gli appassionati. Sul web si moltiplicano i commenti e le previsioni riguardo al possibile vincitore del talent show condotto da Maria De Filippi. I pronostici si concentrano su alcuni dei concorrenti più in vista, mentre la tensione tra i partecipanti si fa sentire sempre di più.

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Manca ormai pochissimo alla finale di Amici 25 e sul web impazzano già i pronostici sul possibile vincitore del talent show di Maria De Filippi. Dopo una stagione ricca di colpi di scena, eliminazioni sorprendenti e sfide molto combattute, il pubblico si divide tra cantanti e ballerini ancora in gara. Intanto anche i bookmaker hanno aggiornato le quote sui concorrenti favoriti alla vittoria finale. Tra sorprese e conferme, c’è un nome che sembra avere qualcosa in più rispetto agli altri. La finalissima del serale, in programma il 17 maggio, promette ascolti record e grande battaglia fino all’ultimo televoto. Secondo le quote pubblicate nelle ultime ore dai principali bookmaker, il nome più accreditato per la vittoria di Amici 25 sarebbe quello di Alessio Di Ponzio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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