Chi vince Amici 25 | il favorito dopo la prima puntata del Serale

Amici 25 entra nella fase decisiva con l’inizio del Serale e l’attenzione si sposta sul possibile vincitore, sia della categoria canto sia di quella del ballo. Dopo la prima puntata (andata in onda il 21 Marzo 2026 ) e le eliminazioni di Michele Ballo, Opi e Antonio Affortunato, iniziano a emergere alcuni nomi considerati più forti, tra rendimento in studio, riscontro sui social e indicazioni delle quote. Le rivelazioni di Rudy Zerbi sulla sua giovane fidanzata Amici 2026: il Serale entra nel vivo. Con l’avvio del Serale, Amici 25 cambia ritmo e struttura. Le esibizioni diventano più centrali, il confronto tra squadre più diretto e ogni puntata può incidere in modo decisivo sul percorso degli allievi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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