Al teatro Tordinona si svolge una rappresentazione che mette a confronto due figure storiche di epoche e contesti diversi: il filosofo greco e il leader rivoluzionario russo. Lo spettacolo mette in scena un confronto tra il pensiero di Socrate e le idee di Lenin, esplorando come il dialogo filosofico possa dialogare con le pratiche politiche dell’utopia socialista. Sul palco si affronta il tema del destino del socialismo reale attraverso interpretazioni teatrali delle loro vicende.

? Cosa scoprirai Come può il dialogo greco scontrarsi con l'utopia politica russa?. Chi affronterà il destino del socialismo reale sul palco del Tordinona?. Cosa accadrà quando l'ironia di Socrate incontrerà la forza di Lenin?. Perché la verità interiore e la rivoluzione collettiva si sfidano oggi?.? In Breve Intervistatori Lucio Saviani e Franco Cardini intervistano Edoardo Siravo e Ennio Coltorti. Santippe interpretata da Gabriella Casali partecipa al momento teatrale di Socrate. Prossimi appuntamenti culturali al Castello Savelli dal 1 al 3 maggio 2026. Evento nell'area della Garbatella previsto per il 17 maggio 2026. Il 5 maggio alle ore 21 il Teatro Tordinona ospiterà la settima serata delle Interviste Impossibili con un confronto tra Socrate e Lenin.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Socrate e Lenin al Tordinona: il dialogo tra filosofia e rivoluzione

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«Socrate era del tutto indifferente ai comforts della vita moderna. Il suo abbigliamento abituale, sia che facesse caldo o freddo, era costituito da una specie di tunichetta chiamata ‘’chitone’’. Non amava i generi di lusso, non c’era nulla che lo potesse interessar - facebook.com facebook