Biogem presentazione del libro Critica della ragione digitale del filosofo Eugenio Mazzarella

Da avellinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Critica della ragione digitale, edita da Castelvecchi, ultima opera in ordine cronologico del noto filosofo napoletano Eugenio Mazzarella, è il prossimo libro che sarà presentato nella biblioteca di Biogem nell’ambito del ciclo di incontri culturali organizzati dall’istituto irpino in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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