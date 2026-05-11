Biogem presentazione del libro Critica della ragione digitale del filosofo Eugenio Mazzarella
Critica della ragione digitale, edita da Castelvecchi, ultima opera in ordine cronologico del noto filosofo napoletano Eugenio Mazzarella, è il prossimo libro che sarà presentato nella biblioteca di Biogem nell’ambito del ciclo di incontri culturali organizzati dall’istituto irpino in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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