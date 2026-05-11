Filippo Galli è sicuro | Vi spiego qual è il problema del Milan di oggi

Durante un evento dedicato al 'Memorial Chignoli', l'ex difensore e dirigente del Milan ha commentato la situazione attuale della squadra. Ha spiegato quale considera il principale problema del momento e ha condiviso alcune riflessioni sulla gestione e le difficoltà incontrate dai rossoneri. Le sue parole sono state raccolte dai giornalisti presenti, senza ulteriori commenti o analisi.

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Filippo Galli, ex difensore ed ex dirigente del Milan, ha parlato dei rossoneri a margine della presentazione del 'Memorial Chignoli' Filippo Galli, ex difensore ed ex dirigente del Milan, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri - al nostro inviato Stefano Bressi - a margine della presentazione del 'Memorial Franco Chignoli', torneo internazionale Under 11 a scopo benefico, avvenuta in mattinata a Milano. Ecco cosa ha detto, in particolare, sui problemi che sta palesando il Diavolo negli ultimi anni. Guarda il video .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Filippo Galli è sicuro: “Vi spiego qual è il problema del Milan di oggi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan, Desailly: “Bastoni non è neanche la metà di Maldini. Leao? Vi spiego qual è il suo problema”Marcel Desaily, 58 anni, ex centrocampista del Milan dal 1993 al 1998 è tornato a parlare del suo periodo rossonero, di Paolo Maldini e del momento... Marchegiani a sorpresa: “Il problema del Milan è il centrocampo. Vi spiego perché”Le difficoltà del reparto offensivo del Milan sono evidenti a tutti: basti pensare che l'ultimo gol siglato da un centravanti rossonero porta la... Argomenti più discussi: Milan Club Jesi, il 27 maggio ospiti Luca Serafini e Filippo Galli; La Vanoli Cremona conquista Trieste e si congeda dai tifosi con una vittoria; Il Safeguarding Officer, alla scoperta di una figura ancora da ‘mettere a fuoco’; Pareggio amaro per la Virtus: sfumano play-off e secondo posto. Il #Milan si è piantato? Cosa deve smuovere #Allegri nei suoi per difendere il traguardo #Champions? Ne abbiamo parlato con l'ex rossonero Filippo Galli e con @tancredipalmeri. Ascolta il #podcast al link: urly.it/31fnry x.com Non capisci! Quella persona famosa è tecnicamente nata nella terra che ora è il mio paese, quindi la persona è un cittadino nazionale del mio paese! A chi importa se il paese è esistito ufficialmente molti secoli dopo? (Fonte e crediti del meme: @unknown_h reddit