Milan Desailly | Bastoni non è neanche la metà di Maldini Leao? Vi spiego qual è il suo problema

Da pianetamilan.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente intervista, un ex calciatore ha commentato il rendimento difensivo di un difensore attuale, sostenendo che non raggiunge i livelli di un ex campione. Ha inoltre parlato di un attaccante, spiegando quali difficoltà sta incontrando in questa fase. La discussione si è focalizzata anche su un episodio della finale di Champions League, con riferimenti a dettagli specifici riguardanti le prestazioni delle squadre e dei singoli giocatori coinvolti.

Marcel Desaily, 58 anni, ex centrocampista del Milan dal 1993 al 1998 è tornato a parlare del suo periodo rossonero, di Paolo Maldini e del momento di forma di Rafael Leao. Di seguito, un estratto del suo interessante intervento nell'ultima puntata di 'The Italian Football Podcast'. Su Leao: "Non puoi criticarlo, perché il giorno in cui lo fai è capace di tirare fuori una giocata straordinaria. E tu resti lì, senza parole. In cinque secondi cancella tutta la negatività che gli hai messo addosso. Sappiamo al 100% che non ha la continuità necessaria e non è un leader in grado di sostenere un’intera stagione come facevano Messi o Neymar.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Desailly: “Bastoni non è neanche la metà di Maldini. Leao? Vi spiego qual è il suo problema”

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