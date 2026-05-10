Tro-Bro Léon 2026 per Fiorelli vittoria con dedica | Un successo per Marcello Massini
Il 10 maggio 2026, la Tro-Bro Léon si è conclusa con la vittoria di Filippo Fiorelli, che ha ottenuto il suo successo nella corsa nota come 'la Piccola Roubaix'. La gara si è disputata in Bretagna, con Fiorelli che ha conquistato il traguardo davanti agli avversari. Durante la premiazione, l’atleta ha dedicato la vittoria a Marcello Massini. Nel frattempo, al Giro d’Italia, Jonathan Milan è stato nuovamente sorpassato da Paul Magnier, senza ulteriori dettagli sui motivi.
Roma, 10 maggio 2026 - Mentre Jonathan Milan al Giro d'Italia 2026 viene beffato per la seconda volta da Paul Magnier, c'è un italiano che vince nella corsa soprannominata 'la Piccola Roubaix ': si tratta di Filippo Fiorelli, che si aggiudica con un gran numero la Tro-Bro Léon 2026. La corsa e le dichiarazioni di Fiorelli. Arrivata alla 43esima edizione, la corsa francese ha regalato all'esperto corridore della Visma-Lease a Bike il terzo successo in una carriera per il resto vissuta in quella che oggi è la Bardiani CSF 7 Saber, una storica formazione italiana da sempre votata all'attacco e al lancio di giovani atleti destinati a spiccare il volo per altri lidi: nel caso del 31enne siciliano, l'occasione di una vita è arrivata solo quest'anno con il passaggio forse insperato in quella che è una delle corazzate del panorama World Tour.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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