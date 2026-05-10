Filippo Fiorelli regala spettacolo sulle ribinou e vince la Tro-Bro Léon! Sigillo italiano alla piccola Roubaix

Filippo Fiorelli ha conquistato la vittoria alla 43ª edizione della Tro-Bro Léon, corsa di un giorno in Francia inserita nel calendario professionistico subito sotto le competizioni World Tour. La gara, che si svolge su un percorso caratterizzato da tratti sterrati, ha regalato una domenica di grande spettacolo sulle strade francesi, con il ciclista italiano che ha dimostrato grande tenacia e abilità nel corso della gara.

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