Filippo Fiorelli regala spettacolo sulle ribinou e vince la Tro-Bro Léon! Sigillo italiano alla piccola Roubaix
Filippo Fiorelli ha conquistato la vittoria alla 43ª edizione della Tro-Bro Léon, corsa di un giorno in Francia inserita nel calendario professionistico subito sotto le competizioni World Tour. La gara, che si svolge su un percorso caratterizzato da tratti sterrati, ha regalato una domenica di grande spettacolo sulle strade francesi, con il ciclista italiano che ha dimostrato grande tenacia e abilità nel corso della gara.
Filippo Fiorelli ha vinto la sempre prestigiosa Tro-Bro Léon, corsa di un giorno giunta alla 43ma edizione (evento di livello Pro, dunque subito sotto le manifestazioni World Tour) e che ha regalato una domenica di grande spettacolo sulle strade francesi. Il portacolori del Team Visma Lease a Bike ha dettato legge sul traguardo di Lannilis (località della Bretagna), al termine di 201 chilometri caratterizzati dalle proverbiali ribinou (nell’idioma locale sono i tratti di pavé, sterrato, terra battuta) che hanno spesso fatto paragonare questa kermesse a una piccola Parigi-Roubaix. Il 31enne siciliano ha conquistato la seconda affermazione da professionista, a distanza di ben quattro anni dal primo sigillo, conseguito nella frazione d’apertura del Sibiu Cycling Tour (in Romania).🔗 Leggi su Oasport.it
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