Fiere | Codeway Expo 2026 a Roma la cooperazione diventa impresa

A Roma si svolge la Codeway Expo 2026, un evento dedicato alle fiere e alla cooperazione internazionale. Durante l’esposizione si discutono progetti, investimenti e partnership tra aziende del settore privato e attori internazionali. La manifestazione sottolinea un cambio di approccio, passando da semplici aiuti a iniziative concrete che coinvolgono direttamente il realtà imprenditoriali. L’evento si concentra sulla crescita attraverso la collaborazione tra imprese di diversi paesi.

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(Adnkronos) – Non più solo aiuto, ma progetti, investimenti e partnership concrete. La cooperazione internazionale cambia passo e mette al centro il ruolo del settore privato come leva strutturale di crescita. È questa la chiave di lettura di Codeway Expo 2026, in programma dal 13 al 15 maggio a Fiera Roma, che si conferma come. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Codeway Expo: le imprese diventano motori della cooperazione? Cosa scoprirai Come possono le imprese italiane diventare co-progettisti nei mercati internazionali? Quali sono gli 84 strumenti finanziari per... ’Lucca Tattoo Expo’. La grande rassegna torna al Polo FiereIl conto alla rovescia per la 13ª edizione di ’Lucca Tattoo Expo’ (foto Alcide) è ormai agli sgoccioli, pronta a trasformare il Polo Fiere a Sorbano... Argomenti più discussi: Codeway Expo 2026: a Roma la cooperazione diventa impresa; Codeway Expo 2026 | Tutti i dettagli sulla partecipazione di AVSI; UNIDO ITPO Italy a Codeway Expo 2026; ASeS-Cia a Codeway Expo 2026 - CIA. Codeway Expo 2026: a Roma la cooperazione cambia paradigma e guarda al settore privatoIn un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’ampliarsi delle sfide globali e dalla crescente interconnessione tra ambiti diversi, si inserisce Codeway Expo 2026, la manifestazione organizzata da ... romatoday.it