Codeway Expo | le imprese diventano motori della cooperazione

Alla Codeway Expo, le imprese italiane si incontrano per approfondire come poter partecipare attivamente alla cooperazione internazionale. L’evento offre l’opportunità di scoprire strumenti e modalità per coinvolgersi come co-progettisti nei mercati esteri. Durante la manifestazione, vengono presentate iniziative e progetti che puntano a rafforzare la presenza delle aziende italiane all’estero. L’obiettivo è favorire un ruolo più attivo nel panorama globale.

? Cosa scoprirai Come possono le imprese italiane diventare co-progettisti nei mercati internazionali?. Quali sono gli 84 strumenti finanziari per operare in Africa?. Come funzionano i nuovi fondi AICS per il settore privato?. Perché il modello della cooperazione sta cambiando radicalmente oggi?.? In Breve Evento si terrà a Fiera Roma dal 13 al 15 maggio 2026.. Fabio Casasoli di Fiera Roma promuove l'evento come piattaforma operativa.. Guida Diplomazia della Crescita mappa 84 strumenti finanziari per l'Africa.. Il 14 maggio si discuterà di transizione energetica e innovazione tecnologica.. Dal 13 al 15 maggio 2026, Fiera Roma ospiterà la settima edizione di Codeway Expo, l’evento che mira a ridefinire il ruolo delle imprese nei mercati della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Codeway Expo: le imprese diventano motori della cooperazione Notizie correlate Expo motori a OspedalettoTorna a Pisa Expo Motori “Bikers and Show”, l’evento fieristico da 20mila presenze, tra i più conosciuti in Toscana, dedicato al mondo delle due... ECoC Network: il futuro delle Capitali Europee della Cultura tra cooperazione transfrontaliera, imprese e giovaniSi è tenuto ieri presso il Savoia Excelsior Palace l'evento conclusivo del progetto ECoC Network, un’iniziativa coordinata dal lead partner Primorski... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Codeway Expo 2026: a Roma la cooperazione cambia paradigma e guarda al settore privato; Regione apre a imprese con ‘Codeway Expo’ di Roma; Cooperazione internazionale, dalla Regione Umbria un’opportunità per le imprese a Codeway Expo 2026; IMPRESE, transizione energetica. ZeroEmission 2026: a Roma il confronto tra imprese, ricerca e Istituzioni. Codeway Expo 2026: a Roma la cooperazione cambia paradigma e guarda al settore privatoIn un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’ampliarsi delle sfide globali e dalla crescente interconnessione tra ambiti diversi, si inserisce Codeway Expo 2026, la manifestazione organizzata da ... romatoday.it La Regione apre alle imprese del territorio la partecipazione a Codeway ExpoLa Regione Umbria apre alle imprese del territorio la partecipazione a Codeway Expo - Business for Cooperation, in programma alla Fiera di Roma dal 13 al 15 maggio 2026, appuntamento internazionale de ... ansa.it Leggi la notizia : Sotto i riflettori della capitale, un evento sta scuotendo l’opinione pubblica e accendendo i dibattiti nei bar e nelle piazze di Roma. Codeway Expo 2026 sta per prendere il via in un clima di attesa e curiosità. https://www.lacronacadiroma.it/202 - facebook.com facebook